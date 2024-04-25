Прокуратура заинтересовалась просроченным ремонтом в акватории Фонтанки

В акватории Фонтанки, напротив домов 31-35, затянулись работы по капитальному ремонту набережной, о чем сообщает прокуратура. Ведомство выяснило, что о завершении работ компания доложила комитету по природопользованию еще прошлой осенью, как того и требовали условия контракта.

Тем не менее, техника еще на месте, а обязательства перед городом, как показала испекция природоохранной прокуратуры, все еще не выполнены.

Примечательно, что за продлением сроков работ представители акционерного общества к чиновникам не обращались. Таким образом, на сегодняшний день ремонт ведется незаконно. Гендиректор компании-подрядчика получил прокурорское представление об устранении нарушений.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram