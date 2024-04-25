Экс-зампреда правительства Подмосковья арестовали из-за взяток на 123 млн рублей

Тверской суд Москвы согласился с доводами следствия и постановил взять под стражу бывшего первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову. Ее обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под арестом бывшая чиновница, задержанная накануне, пробудет до 15 июня.

СК считает, что Стригункова систематически брала взятки от подрядчиков, которым доставались контракты на ремонт больниц в регионе. В частности, фигурантка покровительствовала компании "Строй-СТК", уточняет "Интерфакс". Общая сумма полученных ею коррупционных денег ведомство оценивает не менее чем в 123 млн рублей.

Стригункова рассталась с должностью в прошлом месяце, проработав в ней четыре года.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram