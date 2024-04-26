В Сергиево при пожаре повышенного ранга сложности погиб мужчина

Минувшей ночью вспыхнула квартира в трехэтажном доме недалеко от железнодорожной станции Сергиево, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. По адресу улица Бабанова, 6 загорелась обстановка площадью 60 кв. метров.

Квартира на первом этаже выгорела полностью, огонь перешел на второй этаж, где горела площадь 8 кв. метров. В течение более полутора часов пожар тушили по повышенному номеру сложности № 1БИС, в чем участвовало семь машин и 28 специалистов.

Спасатели эвакуировали 15 человек и потушили пламя к семи часам утра. В результате погиб мужчина.

Фото: ЗАКС.Ру