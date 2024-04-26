В Петербурге полицейский застрелил мужчину, ранившего его коллегу

Рано утром в пятницу петербургские полицейские приехали на адрес в Адмиралтейском районе, где, по данным скорой помощи, 42-летний мужчина попытался свести счеты с жизнью, выпив опасную дозу медикаментов.

Как сообщает региональный главк полиции, на визит правоохранителей обитатель квартиры в доме по Английскому проспекту отреагировал агрессивно. Он достал пистолет и произвел выстрел в одного из силовиков, ранив оппонента в плечо.

Коллега пострадавшего, руководствуясь законом "О полиции", застрелил хозяина квартиры на месте. По факту происшествия начата проверка.

Фото: ЗАКС.Ру