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Новости 11:24

После жалоб продавцов ФАС вынесла предупреждение Ozon

фото ЗакС политика После жалоб продавцов ФАС вынесла предупреждение Ozon

Федеральная антимонопольная служба изучила многочисленные жалобы партнеров маркетплейса Ozon и выдала компании предупреждение, выявив в ее деятельности признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В частности, чиновники установили, что маркетплейс имеет склонность отказывать в сотрудничестве некоторым продавцам без объяснения причин. Поступившие жалобы также касаются навязывания продавцам участия в акции "Баллы за скидки". Кроме того, при процедуре расторжении контракта с компанией ее контрагенты недовольны существующей правовой неопределенностью. Наконец, при сотрудничестве с Ozon действуют ограничения на публикацию контактных данных продавцов.

От организации требуют скорректировать оферту и положить конец перечисленным практикам. Если Ozon не прислушается к указаниям службы, то она грозит возбудить антимонопольное дело.

Фото: ЗАКС.Ру


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