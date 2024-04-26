После жалоб продавцов ФАС вынесла предупреждение Ozon

Федеральная антимонопольная служба изучила многочисленные жалобы партнеров маркетплейса Ozon и выдала компании предупреждение, выявив в ее деятельности признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В частности, чиновники установили, что маркетплейс имеет склонность отказывать в сотрудничестве некоторым продавцам без объяснения причин. Поступившие жалобы также касаются навязывания продавцам участия в акции "Баллы за скидки". Кроме того, при процедуре расторжении контракта с компанией ее контрагенты недовольны существующей правовой неопределенностью. Наконец, при сотрудничестве с Ozon действуют ограничения на публикацию контактных данных продавцов.

От организации требуют скорректировать оферту и положить конец перечисленным практикам. Если Ozon не прислушается к указаниям службы, то она грозит возбудить антимонопольное дело.

Фото: ЗАКС.Ру