ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:48

Минюст хочет запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

фото ЗакС политика Минюст хочет запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с административным исковым заявлением. В нем ведомство просит признать экстремистским и запретить в России международное общественное движение, носящее название "Антироссийское сепаратистское движение".

На сайте Минюста утверждается, что деятельность этой организации нацелена на разрушение территориальной целостности РФ и нанесение вреда ее многонациональному единству.

Министерство также добивается запрета всех структурных подразделений движения. Дело рассмотрят утром 7 июня.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама