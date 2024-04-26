Минюст хочет запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с административным исковым заявлением. В нем ведомство просит признать экстремистским и запретить в России международное общественное движение, носящее название "Антироссийское сепаратистское движение".

На сайте Минюста утверждается, что деятельность этой организации нацелена на разрушение территориальной целостности РФ и нанесение вреда ее многонациональному единству.

Министерство также добивается запрета всех структурных подразделений движения. Дело рассмотрят утром 7 июня.

Фото: ЗАКС.Ру