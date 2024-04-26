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Новости 12:13

В Петербурге на десять дней будет ограничено движение по всей Будапештской улице

фото ЗакС политика В Петербурге на десять дней будет ограничено движение по всей Будапештской улице

В Купчино с 28 апреля будет затруднено движение по нечетной стороне Будапештской улицы почти на всем ее протяжении, от перекрестка с улицей Фучика до перекрестка с Малой Балканской улицей.

В сумме речь идет о шести километрах дороги. Свободным останется только короткий отрезок между проспектом Славы и Альпийским переулком. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Ограничения вводятся из-за дорожного ремонта. С 9 мая можно будет вновь свободно проехать по Будапештской от проспекта Славы и до Малой Балканской, а с 10 мая работы прекратятся на оставшейся части полотна.

Фото: ЗАКС.Ру


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