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Новости 13:24

Милонов хочет маркировать пластиковую посуду пометкой о ее экологическом вреде

фото ЗакС политика Милонов хочет маркировать пластиковую посуду пометкой о ее экологическом вреде

В преддверии майских праздников и связанных с ними пикников депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с идеей изменить правила реализации пластиковой посуды.

Для того, чтобы сократить ущерб, причиняемый такого рода мусором окружающей среде, петербуржец предложил ввести обязательную маркировку пластиковой посуды. Свои соображения на этот счет он изложил в письме министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

По мысли Милонова, вся одноразовая посуда должна быть помечена однотипной информацией о наносимом ею вреде природе.

"Подобная маркировка могла бы наноситься по примеру аналогичных сообщений на табачных изделиях или алкогольной продукции", - написал депутат в собственном Telegram-канале.

Текстовая информация на тарелках и стаканчиках может, по его мнению, быть дополнена иллюстрациями.

Фото: ЗАКС.Ру


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