Матвиенко считает нужным повысить пособия по беременности для уволенных женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на Совете законодателей, проходящем 25-26 апреля в Петербурге. Она коснулась темы семьи и материнства, обратив внимание на проблему пособий, которые выплачиваются беременным женщинам при увольнении. Матвиенко имеет в виду случаи, когда сотрудниц сокращают по причине ликвидации той или иной фирмы. Их положение глава верхней палаты находит крайне несправедливым.

"Вдумайтесь: пособия по беременности и родам для них составляют менее тысячи рублей в месяц", - приводит ее слова "Интерфакс".

Работающие женщины, находящиеся в том же положении, по данным государственного деятеля, получают на порядок больше материальной поддержки.

"То есть женщина мало того что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму", - подытожила председатель Совфеда.

По мнению Матвиенко, необходимо пересмотреть размер пособий интересующей ее категории женщин. Углубиться в эту проблематику она попросила депутатов и коллег-сенаторов.

Фото: ЗАКС.Ру