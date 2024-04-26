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Новости 14:17

Матвиенко считает нужным повысить пособия по беременности для уволенных женщин

фото ЗакС политика Матвиенко считает нужным повысить пособия по беременности для уволенных женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на Совете законодателей, проходящем 25-26 апреля в Петербурге. Она коснулась темы семьи и материнства, обратив внимание на проблему пособий, которые выплачиваются беременным женщинам при увольнении. Матвиенко имеет в виду случаи, когда сотрудниц сокращают по причине ликвидации той или иной фирмы. Их положение глава верхней палаты находит крайне несправедливым.

"Вдумайтесь: пособия по беременности и родам для них составляют менее тысячи рублей в месяц", - приводит ее слова "Интерфакс".

Работающие женщины, находящиеся в том же положении, по данным государственного деятеля, получают на порядок больше материальной поддержки.

"То есть женщина мало того что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму", - подытожила председатель Совфеда.

По мнению Матвиенко, необходимо пересмотреть размер пособий интересующей ее категории женщин. Углубиться в эту проблематику она попросила депутатов и коллег-сенаторов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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