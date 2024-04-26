По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного подозреваемого

Силовики задержали еще одного предполагаемого причастного к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 26 апреля пишет РБК со ссылкой на источник к МВД РФ.

Уточняется, что задержанный - 21-летний уроженец Таджикистана. Он проходит по статье о совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Напомним, что теракт произошел 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" в "Крокусе". Сейчас арестованы 11 человек, среди них четыре исполнителя – Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода**, Шамсидин Фаридуни*** и Мухаммадсобир Файзов****.

*Росфинмониторинг внес Далерджона Мирзоева в список экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Саидакрами Рачабализода в список экстремистов и террористов

***Росфинмониторинг внес Шамсидина Фаридуни в список экстремистов и террористов

****Росфинмониторинг внес Мухаммадсобира Файзова в список экстремистов и террористов

Фото: пресс-служба МЧС РФ