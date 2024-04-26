ФАС потребовала объяснений от авиакомпаний из-за подорожания цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от авиакомпаний понизить цены на билеты, об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в ФАС, к ним поступили жалобы от россиян из-за роста цен на авиабилеты. Сотрудники службы провели анализ динамики цен и, как оказалось, формирование цен на некоторых маршрутах не соответствует принципам динамики ценообразования.

Ведомство направило обращения в адрес авиакомпаний "Победа", "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", NordWind, Smartavia и UTair. Они должны пояснить, с чем связано подорожание билетов.

В ФАС уточнили, что ответы уже получены, специалисты их анализируют.

Фото: ЗАКС.Ру