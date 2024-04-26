Петербуржцы получили 180 тысяч штрафов за парковку в запретной зоне с начала 2024 года

Петербуржцы получили более 180 тысяч штрафов за парковку в зоне действия запрещающих знаков в I квартале 2024 года, об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по транспорту Петербурга, нарушителей выявляли не только представители власти, но и обычные петербуржцы. Всего с января по март 2024 года местные жители отправили более 7 тысяч жалоб о нарушениях парковки.

В этот же период нарушителям вынесли почти 137 тысяч постановлений о штрафах. Также уточняется, что у 11,5 тысяч машин были закрыты номерные знаки, а еще 13 тысяч авто стояли со снятыми номерами.

Кроме этого, комитет ведет совместную работу с судебными приставами. Данные авто сравнивают с данными реестра ФССП, а потом выявляют должников.

Фото: ЗАКС.Ру