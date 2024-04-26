Глава МО "Литейный округ" Павел Дайняк планирует переизбраться в округе

Член партии "Единая Россия", глава МО "Литейный округ" Павел Дайняк подал документы на праймериз. Он собирается баллотироваться в своем же округе, несмотря на угрозу роспуска муниципального совета из-за незаконного бездействия. В скором времени губернатор Александр Беглов должен внести на рассмотрение парламента законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов муниципального совета.

- Ключевое слово "губернатор должен". Пока без комментариев, - рассказал ЗАКС.Ру Дайняк.

Дайняк заседает в совете Литейного округа около 20 лет. Впервые он избрался еще в 2004 году. С 2009 года он возглавляет муниципалитет. По итогам выборов 2019 года больше половины мест в совете досталось представителям партии "Яблоко". В самом начале созыва им не удалось избрать своего главу. После этого в округе длительное время не проводились правомочные собрания депутатов. В начале апреля 2024 городской суд утвердил решение о незаконном бездействии совета, что является основанием для его роспуска.

В случае роспуска совета, депутаты не смогут переизбираться в этом же округе, если не докажут свою непричастность к незаконному бездействию через суд. Так произошло с депутатами МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Решение об их роспуске вступило в силу 1 апреля. Пока никто из экс-мундепов не смог в суде добиться восстановления права баллотироваться повторно.

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов. В 110 МО планируется избрать порядка 1,5 тысячи депутатов.

Константин Леньков / Фото со станицы Павла Дайняка "ВКонтакте"