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Из-за спортивных мероприятий центр Петербурга перекроют на сутки 30 апреля

фото ЗакС политика Из-за спортивных мероприятий центр Петербурга перекроют на сутки 30 апреля

Центр Петербурга перекроют на сутки в длинные выходные из-за проведения спортивных мероприятий, об этом 26 апреля сообщили в комитете по транспорту города.

Ограничения будут введены с вечера вторника, 30 апреля, по вечер среды, 1 мая. Полностью для проезда транспорта будут закрыты Дворцовая площадь, проезд вдоль домов №4 и №6 по Дворцовой, а также участок Миллионной улицы от Дворцовой до набережной Зимней канавки.

Такие меры введут из-за легкоатлетического забега "Звездная эстафета", который проведут в честь Дня Победы, региональных соревнований "Эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона", чемпионата и первенства Петербурга по велосипедному спорту.

Фото: ЗАКС.Ру


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