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Новости 26 апреля, 22:44

Вишневскому* грозит штраф за участие в деятельности нежелательной организации

фото ЗакС политика Вишневскому* грозит штраф за участие в деятельности нежелательной организации

На депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского* составили административный протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщил Telegram-канал "Ротонда" вечером 26 апреля со ссылкой на источник в партии. 

Поводом для протокола, по данным "Ротонды", якобы могло стать сотрудничество с признанной иностранным агентом организацией "Голос"**, координатор которой в настоящее время является фигурантом уголовного дела об организации деятельности нежелательной на территории России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). 

Отметим, максимальное наказание по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации для физлиц предусматривает штраф до 15 тысяч рублей. 

Появление этой новости совпало с отъездом Вишневского*. В пресс-службе фракции "Яблоко" в Заксобрании сообщили ЗАКС.Ру, что отъезд депутата был запланирован заранее и "яблочник" с понедельника находится в отпуске. Его коллега, депутат Александр Шишлов сообщил в своем Telegram-канале, что Вишневский* вернется в город 6 мая.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

**Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 




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