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В Петербурге температура поднимется до +13 градусов 27 апреля

фото ЗакС политика В Петербурге температура поднимется до +13 градусов 27 апреля

Петербург будет довольно солнечным, поэтому обойдется без осадков, а температура поднимется до +13 градусов, об этом 27 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, город будет ощущать влияние усиливающегося с юго-запада гребня европейского антициклона. Из-за этого в Петербурге не будет много облаков, а осадки также не ожидаются.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы. 

В воскресенье, 28 апреля, осадков в городе не ожидается, а температура поднимется до +14 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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