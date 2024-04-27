Бельский поздравил петербуржцев с Днем российского парламентаризма

В России отмечают День российского парламентаризма, с праздником поздравил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, об этом 27 апреля она написал в своем Telegram-канале.

Спикер напомнил, что 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце Петербурга начала работу Государственная Дума Российской Империи.

Кроме этого, Бельский отметил, что в основе парламентской системы находится народное волеизъявление, служение стране и забота об интересах избирателей.

"Наше Законодательное Собрание уже почти 30 лет стоит на страже благополучия петербуржцев, заботится о социально-экономическом развитии города, сохранении его уникального культурно-исторического наследия", – рассказал депутат.

В конце своего обращения парламентарий пожелал петербуржцам здоровья, мирного неба над головой и благополучия.

Фото: ЗАКС.Ру