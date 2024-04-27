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Новости 10:15

В Петербурге начался сезон фонтанов

фото ЗакС политика В Петербурге начался сезон фонтанов

В Петербурге стартовал фонтанный сезон в субботу, 27 апреля, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего 27 апреля запустили 79 фонтанов и фонтанных комплексов. Среди них фонтаны в Московском парке Победы, в Парке 300-летия Петербурга и многие другие.

Однако некоторые сооружения начнут свою работу 1 мая, например, фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтан в Металлострое, Сестрорецке и Кронштадте.

Сейчас в ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" находится 133 фонтанных сооружения. Специалисты предприятия проверили сооружения перед началом их работы.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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