Жителей Петербурга ночью 27 апреля побеспокоил шум вертолетов

Петербуржцы массово жаловались на шум от вертолетов и самолетов ночью 27 апреля, об этом пишет 78.ru.
Воздушные суда заметили над центром Петербурга, а звуки также были слышны в Кировском, Петроградском и Красносельском районе. Жители последнего звукам удивились.
По словам жителей города, вертолет, который шумел, летел очень низко и на большой скорости, а также делал разные маневры. У некоторых горожан даже сработали сигнализации у автомобилей.
В аэропорту Пулково никаких комментариев по этому поводу пока не давали.