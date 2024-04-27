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Новости 10:48

Жителей Петербурга ночью 27 апреля побеспокоил шум вертолетов

фото ЗакС политика Жителей Петербурга ночью 27 апреля побеспокоил шум вертолетов

Петербуржцы массово жаловались на шум от вертолетов и самолетов ночью 27 апреля, об этом пишет 78.ru.

Воздушные суда заметили над центром Петербурга, а звуки также были слышны в Кировском, Петроградском и Красносельском районе. Жители последнего звукам удивились.

По словам жителей города, вертолет, который шумел, летел очень низко и на большой скорости, а также делал разные маневры. У некоторых горожан даже сработали сигнализации у автомобилей.

В аэропорту Пулково никаких комментариев по этому поводу пока не давали.

Фото: ЗАКС.Ру


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