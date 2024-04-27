Полицейский находится в реанимации после выстрела петербуржца 26 апреля

В реанимацию попал петербургский полицейский, которого врачи скорой обнаружили в квартире на Английском проспекте, об этом 27 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что сотрудник полиции, который находится в больнице, пострадал от выстрела петербуржца. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Недавно ему провели операцию.

Происшествие произошло утром в пятницу, 26 апреля. Полиция и врачи скорой прибыли в квартиру стрелка по заявке жительницы дома на Английском проспекте.

Когда полицейские доводили мужчину до гардероба, он достал пистолет и выстрелил в правоохранителя. В этот момент второй полицейский выстрелил в мужчину, он скончался на месте.

Фото: ЗАКС.Ру