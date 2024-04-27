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Новости 11:46

Петербургские льготники смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах до 31 октября

фото ЗакС политика Петербургские льготники смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах до 31 октября

В Петербурге проезд на пригородных автобусах станет бесплатным для льготных категорий граждан с 27 апреля по 31 октября, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Бесплатным проездом смогут воспользоваться пенсионеры, ветераны труда, почетные доноры и другие льготные категории граждан. Всего льгота будет распространяться на 60 маршрутов Петербурга.

Чтобы воспользоваться льготой, петербуржцам нужно будет оформить бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты. Его можно сделать в кассах петербургского метрополитена.

В комитете по транспорту напомнили, что в салонах пригородных автобусов проводится контроль оплаты проезда.

Фото: ЗАКС.Ру


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