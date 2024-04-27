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Новости 12:47

На ЗСД введут ограничения движения для водителей в майские праздники

фото ЗакС политика На ЗСД введут ограничения движения для водителей в майские праздники

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) Петербурга в мае будут проводиться работы по строительству транспортных развязок и ремонту дороги, об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе АО "Магистрали северной столицы".

Из-за плановых работ на ЗСД введут ограничения движения. Несмотря на то, что ограничения будут минимальными, водителям все-таки рекомендуют следить за изменениями.

Также на ЗСД будут специальные опознавательные знаки, а информация об изменениях появится на табло. В основном будут перекрыты одна-две полосы, что только ограничит скорость.

Подробно об изменениях в движении по ЗСД можно узнать на сайте АО "Магистрали северной столицы".

Фото: ЗАКС.Ру


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