В России смогут принимать экзамены у иностранцев только государственные вузы

В университетах, которые имеют полномочия проводить экзамены для иностранных граждан, расторгли договоры с коммерческими партнерами, чтобы усилить контроль за качеством, об 27 апреля сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В связи с этим, коммерческие организации не могут проводить экзамены от имени образовательных организаций. В их числе 12 российских университетов.

Теперь экзамены смогут проводить только государственные вузы и другие муниципальные организации. Уточняется, что такие площадки появятся во всех регионах России.

Распоряжение об усилении контроля за проведением экзаменов для иностранных граждан дал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Фото: ЗАКС.Ру