После смерти студентки СПбГУПТД на сдаче нормативов возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за гибели 20-летней студентки Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), об этом 27 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Ранее сообщалось, что девушке стало плохо при сдаче нормативов. Студентка, предположительно, ударилась головой во время выполнения упражнений, а после этого попала в больницу. Однако там она скончалась.

Предварительно установлено, что сотрудники вуза не смогли обеспечить проверку студентов на наличие каких-либо медицинских ограничений и противопоказаний, поэтому допустили до нормативов студентку с хроническим заболеванием. По словам матери, оказалось, что у девушки были проблемы с сосудами головного мозга.

Правоохранители возбудили дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч.2 ст.293 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру