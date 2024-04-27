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Новости 14:42

Дворника наградили картиной за спасение людей из пожара на Подольской улице

фото ЗакС политика Дворника наградили картиной за спасение людей из пожара на Подольской улице

В Петербурге наградили картиной дворника Олимжона Ибрагимова, об этом 27 апреля сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук.

Награду дворник получил за то, что несколько дней назад помог жителям квартиры дома на Подольской улице выбраться из задымленной квартиры, а потом разметил эвакуированных в школе.

"Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев – картину с видом района, написанную специально для него! Совсем скоро отмечу всех пожарных-спасателей, принимавших участие в спасении людей", – написал глава района.

Как рассказал Ибрагимов изданию "Фонтанка.ру", денежно его никак не отблагодарили. Уточняется, что его зарплата – 45 тысяч рублей в месяц.

Фото: страница главы администрации Адмиралтейского района Петербурга во "Вконтакте"


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