Дмитрий Травин уволился из Европейского университета

Петербургский ученый и публицист Дмитрий Травин сообщил о своем увольнении из Европейского университета. Свое решение он объяснил выходом на пенсию в ближайшие дни и попросил не беспокоить вопросами относительно увольнения.

"И очень прошу всех, кто обо мне что-то пишет (читателей, комментирующих мои научные книги и публикации в соцсетях, журналистов, берущих интервью или рассказывающих о моей работе) не называть меня теперь сотрудником Европейского университета", - написал 62-летний экономист в своем Telegram-канале.

В Европейский университет Травин пришел в 2008 году. До последнего времени он работал научным руководителем центра исследования модернизации. Уже бывший профессор ЕУ известен книгами под названиями "Просуществует ли путинская система до 2042 года?" и "Почему Россия отстала?". В ЛГУ он учился на одном курсе с главой Счетной платы Алексеем Кудриным.

фото: Павел Усанов / YouTube (скриншот)