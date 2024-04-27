В Петербурге запустили регулярный водный маршрут от Эрмитажа до Речного вокзала

Петербургский комитет по транспорту сообщил о том, что водный маршрут, связывающий Эрмитаж и Речной вокзал (станция метро "Пролетарская"), стал регулярным. В прошлом году он был запущен в качестве пилотного проекта.

Обслуживают пассажиров теплоходы СПК "Метеор" и ПК "Грифон". В день будет совершаться два рейса. Ежедневно в 7:30 утра теплоход будет отходить от Речного вокзала, чтобы в 8:45 прибыть к Дворцовой набережной. В обратную сторону отправление будет совершаться в 19:30. На маршруте четыре остановки.

"Пассажиры смогут без пробок добираться с одного берега Невы на другой. Такая возможность особенно актуальна в условиях высокой загруженности мостов в утренние и вечерние часы", - прокомментировала нововведение директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.

В прошлом году водный маршрут просуществовал две недели в сентябре. За это время им воспользовались более 400 человек.

Фото: ЗАКС.Ру