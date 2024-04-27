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Новости 18:13

"Феминистское антивоенное сопротивление"* объявили нежелательной организацией

фото ЗакС политика "Феминистское антивоенное сопротивление"* объявили нежелательной организацией

Минюст пополнил список организаций, чья деятельность объявлена Генпрокуратурой нежелательной в РФ. В него вошло "Феминистское антивоенное сопротивление"*.

Решение надзорного ведомства, о котором оно отдельно не объявляло в новостях на собственном сайте, датируется 9 апреля. Внесенная в реестр нежелательных организация выступает против проведения специальной военной операции, длящейся с 24 февраля 2022 года.

В конце 2022 года "ФАС"* объявили иностранным агентом, как впоследствии и ее руководителя Дарью Серенко**.

*Генпрокуратура объявила деятельность "Феминистского антивоенного сопротивления" нежелательной в РФ; Минюст внес "Феминистское антивоенное сопротивление" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дарью Серенко в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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