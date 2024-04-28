Беглов и Бельский поздравили с Днем скорой помощи и Вербным воскресеньем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, а председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил петербуржцев с Вербным воскресеньем, об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Смольного и Telegram-канале спикера ЗакСа.

Беглов рассказал, что скорой помощи в Петербурге в 2024 году исполняется 125 лет. Также он напомнил, что в годы блокады скорая все равно всегда работала. Сейчас в Петербурге есть 43 станции скорой помощи и работает более 500 бригад.

"Благодарю всех, кто посвятил себя гуманной и благородной профессии, кто в условиях дефицита времени и сложности обстановки проявляет чудеса профессионализма, милосердия, кто спасает жизни и здоровье людей", – написал благодарность Беглов.

Бельский же поздравил православных петербуржцев с Вербным воскресеньем. Он пожелал горожанам, чтобы светлый праздник принес весеннюю радость в жизнь, надежду и веру в чудо.

Фото: ЗАКС.Ру