Лидера петербургской банды обвинили в причастности к убийству конца 1990-х годов

Петербургские полицейские сообщили о раскрытии жестокого убийства в Купчино, совершенного четверть века назад.

Правоохранители, как сообщает региональный главк МВД, установили причастность к преступлению бывшего лидера преступной группировки, находящегося в местах лишения свободы. Возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В конце этой недели криминальному авторитету предъявили обвинение. Смертельное нападение имело место весной 1998 года возле дома №4 по улице Димитрова.

В связи с другими подобными преступлениями 54-летний фигурант и восемь его сообщников содержатся под арестом.

Фото: ЗАКС.Ру