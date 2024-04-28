Псковские чиновники рассказали о "беспрецедентном прогрессе" в ремонте дорог

За последние пять лет в Псковской области число отремонтированных дорог выросло почти в полтора раза, на 42,9%. Такие данные представил врио главы областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, на которого ссылается ТАСС.

За обозреваемый период в порядок привели 3,4 тысяч км дорог.

"Мы достигли беспрецедентного прогресса", - заявил чиновник.

Речь идет как о трассах, проходящих через муниципалитетах, так и о дорогах. ведущих в удаленные деревни. В последний год на эти цели региональное правительство по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" получило рекордную для себя сумму - 14 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру