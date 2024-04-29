Беглов подписал постановление о выплатах ко Дню Победы

В честь Дня Победы ряд категорий петербуржцев получит выплаты с размере пяти или же десяти тысяч рублей, сообщили 29 апреля в администрации губернатора. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал градоначальник Александр Беглов.

Согласно документу, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей полагаются ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда. По пять тысяч рублей переведут вдовам инвалидов и участников ВОВ, а также родившимся до 3 сентября 1945 года гражданам.

Перечисление средств будет происходить до 9 мая в автоматизированном порядке, это касается граждан, сведения о которых имеются в электронном социальном регистре населения города. Петербуржцы, данные о которых отсутствуют в реестре, будут получать выплаты в заявительном порядке. Для этого им потребуется обратиться в МФЦ.

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