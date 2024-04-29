Вице-спикер Думы допустила пересмотр порядка начисления единого пособия

Правила начисления единого пособия на ребенка могут быть изменены в России, допустила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в беседе с "Парламентской газетой". По мнению депутата, существующая модель не всегда может быть справедлива по отношению к получателям выплат.

Кузнецова заявила о большом количестве обращений от граждан в связи с начислением единого пособия. Сейчас семьи с равным доходом могут получать различные по величине выплаты, утверждает она.

"Если заявления на детей, воспитывающихся в одной семье, поданы в разное время, то это может привести к значительному уменьшению размера пособия или лишить его вовсе", — уточнила Кузнецова. По ее словам, это связано с тем, что при начислении единого пособия учитываются уже оформленные выплаты на других детей, что приводит к уменьшению величины выплаты.

Подобная ситуация представляется депутату несправедливой и требующей исправления. Кузнецова рассказала о том, что ранее парламентарии обратились в Минтруд с просьбой разобраться в ситуации. На днях из ведомства пришел ответ с обещанием проанализировать условия назначения пособия в подобных случаях, сообщила она.

Фото: duma.gov.ru