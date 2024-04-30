Сенатор Шейкин обратился к петербургскому прокурору из-за телефонных мошенников

Член Совета Федерации от Амурской области Артем Шейкин написал петербургскому прокурору Виктору Мельнику письмо, посвященное росту телефонного мошенничества. Он предложил сотрудникам надзорного ведомства судиться с мобильными операторами "большой четверки", которые проявляют недостаточно усилий в борьбе со злоумышленниками.

В частности, сенатора волнует получившая распространение новая криминальная схема, не требующая от жертв мошенничества открытия счета в банке.

"Учитывая большой общественный резонанс таких преступлений, многомиллиардные суммы ущерба и то, что действия работников операторов сотовой связи создали условия для совершения мошеннических действий, прошу рассматривать в каждом конкретном случае возможность прокуроров обратиться с исковым заявлением в суд к операторам сотовой связи в защиту прав, свобод и законных интересов граждан", - приводит текст документа ТАСС.

Введенные в заблуждение россияне, по сведениям Шейкина, часто переводят преступникам деньги на лицевые счета абонентских номеров. После этого средства утекают на электронные кошельки и в криптовалюту. Сенатор указал, что широкой стала практика оформления так называемых "серых" SIM-карт, оформляемых с нарушениями законодательства. Она, по словам автора письма, выгодна мобильным операторам.

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