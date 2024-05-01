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Новости 10:17

В Петербурге держится температура ниже климатической нормы 1 мая

фото ЗакС политика В Петербурге держится температура ниже климатической нормы 1 мая

В Петербурге довольно теплая погода, однако все равно ниже климатической нормы, об этом 1 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует гребень надвигающегося с севера скандинавского антициклона. Из-за этого в городе ожидают переменную облачность. При этом осадков быть не должно, а температура хоть и комфортная, но ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы. 

В четверг, 2 мая, будет чуть теплее. Воздух прогреется до +15, осадки не ожидаются.

Фото: ЗАКС.Ру


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