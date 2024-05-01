В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов направил в правительство России законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется до 30 тысяч рублей, об этом 1 мая пишут "Известия".

На данный момент, как уточняется, МРОТ составляет 19,2 тысяч рублей. Согласно документу, по мнению авторов, низкий уровень МРОТ ведет к разнице в доходах россиян, снижению спроса и замедлению роста ВВП.

Также отмечается, что этот законопроект должен помочь россиянам обеспечить хороший уровень жизни во время нестабильной экономической ситуации.

Кроме этого, в документе указано, что ранее ситуацию с МРОТ уже пытались корректировать. Например, в 2021 году была создана новая методика подсчета МРОТ, однако, по мнению авторов нового законопроекта, это не помогло.

Фото: ЗАКС.Ру