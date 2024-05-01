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Новости 11:45

В Петербурге начался расширенный контроль за электросамокатами

фото ЗакС политика В Петербурге начался расширенный контроль за электросамокатами

С 1 мая в Петербурге начали расширенно контролировать соблюдение правил пользования электросамокатами, об этом напомнили в пресс-службе "Городского центра управления парковками".

Теперь сотрудники центра в рамках патрулирования будут фиксировать самые распространенные среди петербуржцев нарушения. Среди них: езда на электросамокате вдвоем/втроем, переезд пешеходного перехода на самокате и неправильная парковка.

Также нарушения будут отслеживать с помощью камер системы "Безопасный город". В случае выявлений нарушений будут отправляться сведения кикшеринговым компаниям, а уже привлечением к ответственности займутся они.

Фото: ЗАКС.Ру


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