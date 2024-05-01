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Новости 12:16

У военкомата Ленобласти на Фонтанке обнаружили обожженного уроженца Красноярска

фото ЗакС политика У военкомата Ленобласти на Фонтанке обнаружили обожженного уроженца Красноярска

В центре Петербурга обнаружили 24-летнего уроженца Красноярска с сильными ожогами у военкомата Ленинградской области, об этом 1 мая пишет "Фонтанка.ру".

Молодого человека обнаружили около полуночи на набережной реки Фонтанки, оттуда его забрала бригада скорой помощи. По предварительным данным, сейчас пострадавший находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами 90% всего тела.

Также уточняется, что состояние красноярца оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру


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