Двое детей в Петербурге пострадали из-за резкого торможения лазурных автобусов

В Петербурге сразу двое детей попали в больницу после поездок на лазурных автобусах "Пассажиравтотранса", об этом 1 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером во вторник, 30 апреля, в больницу поступила 11-летняя жительница Колпинского района, которая ехала на автобусе № 327. Транспорт резко затормозил на Загородной улице, и девочка упала, а из-за этого получила травму.

Также в больницу попал семимесячный младенец. Он и его 17-летний отец ехали с коляской в автобусе № 93 по Богатырскому проспекту. Автобус также резко затормозил, и ребенок упал вместе с коляской. Младенец попал в больницу.

Однако в пресс-службе "Пассажиравтотранса" нашли объяснения для падения детей. Водителю автобуса № 327 пришлось резко затормозить из-за подрезавшего его авто, а в автобусе № 93 родители не поставили коляску на тормоз, и она покатилась.

Фото: ЗАКС.Ру