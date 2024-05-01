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Новости 13:48

В Пушкине после наезда автомобиля на люк пострадала девочка-подросток

фото ЗакС политика В Пушкине после наезда автомобиля на люк пострадала девочка-подросток

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Пушкине, в котором пострадала 13-летняя девочка, об этом 1 мая сообщили в пресс-службе  ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась у дома № 10 на Сетевой улице в Пушкинском районе Петербурга. Мужчина за рулем иномарки наехал на люк, из-за этого его автомобиль отбросило в бетонный блок.

В итоге в ДТП пострадала девочка-подросток. Пострадавшая попала в больницу с ушибами. Ее состояние оценивается как состояние средней тяжести. Сейчас возбуждено административное производство.

Фото: ЗАКС.Ру


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