В Пушкине после наезда автомобиля на люк пострадала девочка-подросток

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Пушкине, в котором пострадала 13-летняя девочка, об этом 1 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась у дома № 10 на Сетевой улице в Пушкинском районе Петербурга. Мужчина за рулем иномарки наехал на люк, из-за этого его автомобиль отбросило в бетонный блок.

В итоге в ДТП пострадала девочка-подросток. Пострадавшая попала в больницу с ушибами. Ее состояние оценивается как состояние средней тяжести. Сейчас возбуждено административное производство.

Фото: ЗАКС.Ру