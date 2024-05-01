Коммунисты отметили Первомай на площади Ленина

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Праздник Весны и Труда петербургским коммунистам в очередной раз пришлось отмечать не на Невском проспекте. В этот раз сторонники КПРФ собрались в полдень у памятника Ленину на одноименной площади у Финляндского вокзала. Как это было — в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Традиционное первомайское шествие по Невскому проспекту в последний раз проходило в 2019 году. Позже городские власти отказались его согласовывать из-за пандемии коронавируса. Сейчас же, в 2024 году, распространение вируса практически сошло на нет (за последнюю неделю госпитализировали 200 человек), однако ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, по-прежнему действуют. Недавно губернатор Александр Беглов продлил их сразу до конца года. Мероприятия с большой численностью все же проходят, например, праздник выпускников "Алые паруса". Для КПРФ тоже делают исключения.

На площади Ленина люди в красных шарфах начали собираться еще за час до начала мероприятия. Кто-то помогал доставать шарики с символикой партии и раздавал гвоздики, кто-то спорил с полицейскими. Спорить было о чем. Перед началом собрания сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников собрания. Полицейских смутило, что человек шел с красным знаменем — в его действиях заподозрили признаки шествия, который, по их информации, профильный комитет Смольного не согласовывал.

Сотрудник МВД, который, по его словам, уже семь лет следит за порядком именно у Финляндского вокзала, объяснял партийцам, что для них чиновники согласовали только возложение цветов и "не более того". Если их соратник шел с флагом — это шествие, если стоял — пикет, который также требует согласования, объяснял силовик.

В партии рассказали ЗАКС.Ру, что задержание происходило спокойно — рук никто не заламывал. Дожидаться освобождения коммуниста не стали. Праздничная акция началась без него.

У памятника Ленину собрались депутаты Заксобрания: лидер фракции Роман Кононенко, его зам Вячеслав Бороденчик, Дмитрий Дмитриев и Алексей Зинчук. Их коллег Ирину Иванову и Александра Рассудова среди присутствующих корреспондент ЗАКС.Ру не увидел. Обычно Рассудов редкий гость на таких собраниях, в отличие от Ивановой. Также на площадь пришли муниципалы и руководители районных ячеек компартии. Всего толпились порядка ста человек.

- Идеи международной солидарности трудящихся двигали прогресс во всем мире. Сегодня во многих странах на улицы городов выходят трудящиеся с демонстрациями и заявляют свои требования, заявляют о том, что трудящиеся со всего мира солидарны друг с другом в борьбе за свои трудовые права. Международная солидарность трудящихся — это то средство, которое может и призвано помочь нам одержать победу в нелегкой борьбе против фашизма и неонацизма, которую ведет наша страна, - заявил Кононенко перед собравшимися.

Также с торжественной речью выступили его соратники по фракции в Заксобрании Бороденчик и Дмитриев и его помощник Александр Рогожкин.

- Когда вы поедете в метро, вы увидите там лозунги про весну, про Петербург, но не увидите там лозунгов про классовую борьбу и единство рабочего класса в борьбе против эксплуатации, потому что власть хочет, чтобы мы это забыли, и чтобы мы не смотрели в будущее. Так давайте помнить наши победы и приближать нашу будущую, самую главную и самую желанную победу. Пролетарии всех стран — соединяйтесь! - прокричал Рогожкин.

После этого собравшиеся ринулись возлагать гвоздики к постаменту памятника Ленина. Затем они выстроились для общего фото. На этом Первомай на площади Ленина закончился.















текст и фото Константин Леньков