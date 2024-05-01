Бастрыкин заинтересовался сбитой электросамокатом второклассницей в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент со сбитым самокатчиком ребенком, об этом 1 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел в Московском районе Петербурга у СКА Арены 29 апреля. Электромамокатчик ехал по проспекту Юрия Гагарина и сбил 9-летнюю второклассницу. Девочка гуляла с отцом и каталась на обычном самокате.

Следователи также уточняют, что мужчина на электосамокате был в состоянии алкогольного опьянения. В резульате происшествия девочка получила травмы, ей оказали помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

Бастрыкин поручил и.о. руководителю ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о результатах и ходе расследования.

Фото: пресс-служба СК РФ