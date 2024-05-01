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Новости 17:19

Следователи займутся ДТП с участием трамвая и троллейбуса, в котором пострадал ребенок

фото ЗакС политика Следователи займутся ДТП с участием трамвая и троллейбуса, в котором пострадал ребенок

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ДТП в Петербурге, в котором пострадал четырехлетний ребенок, об этом 1 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, в интернете появилась информация о том, что в Петербурге пострадал ребенок в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса. 

Также уточняется, что ребенок получил телесные повреждения. По данному факту была организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил и.о. руководителю ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о результатах и ходе расследования.

Фото: ЗАКС.Ру


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