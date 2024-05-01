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Новости 17:55

В Петербурге появится памятник защитникам неба блокадного Ленинграда на Стрельнинской

фото ЗакС политика В Петербурге появится памятник защитникам неба блокадного Ленинграда на Стрельнинской

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "Об установке памятника "Слепой слухач – защитник неба блокадного Ленинграда", об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в Смольном, памятник установят, чтобы увековечить подвиг незрячих бойцов ленинградской противовоздушной обороны в годы блокады. Монумент появится в сквере Слепых Слухачей на Стрельнинской улице.

Заказчиком работ стала Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".

Архитекторами проекта стали скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов и архитектор Леонид Копыловский.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга


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