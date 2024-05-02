По итогам года в России снизилась заболеваемость ВИЧ

По итогам 2023 года в России уменьшилась заболеваемость ВИЧ, сообщили 2 мая "Ведомости" со ссылкой на статью сотрудников ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора. Относительно предыдущего года она уменьшилась на 4,6 %.

При этом в конце прошлого года пораженность ВИЧ-инфекцией увеличилась до отметки 810,1 на 100 тысяч человек. Всего за год в России скончались 34 254 инфицированных ВИЧ человек. Это на 0,5 % меньше, чем годом ранее.

Под диспансерным наблюдением в 2023 году находились более 855 тысяч пациентов с ВИЧ, из которых 88,3 % получали антиретровирусную терапию. Лечение прервали более 42,6 тысячи человек, из них 41,1 % — по причине смерти. За год удалось выявить почти 58,4 тысячи новых случаев заболевания.

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