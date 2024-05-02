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Новости 10:04

В России увеличилась средняя выручка малых и средних предприятий

фото ЗакС политика В России увеличилась средняя выручка малых и средних предприятий

Средняя выручка предприятий малого и среднего бизнеса в России выросла по итогам I квартала 2024 года на 15 % относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило 2 мая РИА "Новости" со ссылкой на компанию "Эвотор". Также увеличилось количество продаж.

"В первом квартале 2024 года средняя выручка предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 15 %, а количество продаж — на 5 %", — рассказали информагентству.

В числе растущих сегментов бизнеса оказались бьюти-индустрия, внутренний туризм и предприятия общественного питания. В то же время о непродовольственной офлайн-торговле сообщили, что она "уступает онлайн и теряет покупателей".

Фото: ЗАКС.Ру


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