Невский суд рассмотрит дело о провозе полицейского на капоте машины

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном производстве алкоголя (п. "а" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ), изготовлении товаров без надлежащей маркировки (п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) и о насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в отношении местного жителя, сообщили 2 мая в надзорном ведомстве. Дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что 22 ноября 2023 года обвиняемый протащил на капоте и ударил зеркалом заднего вида сотрудника полиции во время обыска в гаражах на улице Кржижановского. Визит правоохранителей в тот раз завершился изъятием более полутора тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, изготовленной без получения лицензии и заключения договоров с правообладателями товарных знаков.

Согласно представленной версии следствия, обвиняемый занимался незаконным изготовлением алкоголя. Инцидент с полицейским произошел при попытке петербуржца скрыться от правоохранителей.

Фото: ЗАКС.Ру