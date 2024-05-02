Бастрыкина обеспокоило травмирование детей в петербургских автобусах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверках, связанных с двумя недавними инцидентами в петербургском общественном транспорте.

Оба случая датируются праздничными днями (30 апреля и 1 мая), о чем пишет информационный центр СК. В каждом из них получили травмы несовершеннолетние: грудной ребенок, ударившийся головой, и 11-летняя школьница, сломавшая ногу.

Согласно сведениям из соцсетей, на которые опирается ведомство, оба раза водители автобусов совершили резкое торможение. Бастрыкин ждет предварительных и окончательных результатов процессуальных проверок от петербургских коллег.

Фото: ЗАКС.Ру