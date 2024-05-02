У прокуратуры возникли вопросы к расходованию бюджета МО "Сосновая поляна"

В Красносельский районный суд Петербурга поступил протокол, составленный прокуратурой в отношении главы местной администрации муниципалитета "Сосновая поляна".

Надзорное ведомство зафиксировало факт неправомерного расходования муниципалами бюджетных денег.

Речь идет о 150 тысячах рублей, которые были выплачены поставщику по госконтракту, не относящемуся к целевой программе. Административное дело завели по ст. 15.14 КоАП (нецелевое использование бюджетных средств). Главе местной администрации грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру