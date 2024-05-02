В Петербурге приставы взыскали более 1,2 миллиарда рублей с компаний-должников

В I квартале 2024 года региональное управление Федеральной службы судебных приставов взыскало с компаний-должников в Северной столице свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщил 2 мая "Деловой Петербург".

По информации издания, самым результативным для приставов за последние четыре года стал 2021 год, когда за первые три месяца им удалось взыскать с компаний 2,7 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах за I квартал с бизнеса взыскали 2,1 миллиарда и 1,9 миллиарда рублей соответственно.

В то же время в январе-марте 2021 года приставы возбудили 74,6 тысячи исполнительных производств в отношении юрлиц, в следующие два года — 139,6 тысячи и 111 тысяч соответственно. Что же касается 2024 года, то за три месяца ФССП возбудила в Петербурге 76,3 тысячи исполнительных производств в отношении компаний.

Фото: ЗАКС.Ру